Дибров назвал ошибку новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?»

Дибров счел, что Караулова копается в вопросах в «Кто хочет стать миллионером?»

Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров высказался о новой ведущей передачи певице Юлианне Карауловой. В шоу «Завтрак со звездой» он также называл ошибку своей преемницы. Ролик вышел на YouTube.

Дибров описал положение Карауловой словами «это страшная история». «Она сидит и копается в самом вопросе. Я это говорил открыто. Да кому же может быть интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого? Или кому из императоров принадлежит фраза "Деньги не пахнут"? Ну оно ему [зрителю] надо?» — счел телеведущий.

Он также вспомнил, что в проект не раз приглашались не звезды, а обычные люди, однако аудитории были не так интересны выпуски без знаменитых гостей. Дибров объяснил это тем, что «Кто хочет стать миллионером?» посвящена не только тому, как человеку удается выиграть крупную сумму, но и кто и где «обделался», допустив ошибку.

Ранее Караулова раскрыла, что иногда дает подсказки участникам «Кто хочет стать миллионером?». Она заявила, что из-за волнения некоторые участники могут ошибаться в самых простых вопросах.

Дмитрий Дибров с 2008 года вел телевикторину «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. В феврале 2022 года программа перестала выходить из-за смены сетки вещания Первого канала. После возвращения на экраны ее новой ведущей стала певица Юлианна Караулова.