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18:06, 25 января 2024Интернет и СМИ

Звезда культового шоу рассказала о назвавшей ее наглой Пугачевой

Певица Караулова вспомнила, что Пугачева назвала ее наглой на «Фабрике звезд-5»
Юлианна Караулова

Юлианна Караулова. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известная российская поп-исполнительница Юлианна Караулова рассказала, что певица Алла Пугачева однажды назвала ее наглой. Об этом она рассказала в шоу «"Фабрика" с Яной Чуриковой», видео вышло на YouTube.

Караулова призналась, что во время первого отчетного концерта «Фабрики звезд-5» сильно нервничала и впоследствии не помнила, как себя вела. «Когда у нас был разбор первого отчетного концерта, Пугачева сказала: "Ну ты такая наглая!" Но в итоге она сказала: "Молодец, так и надо себя вести". А я просто тупо не помнила, что я делала», — поделилась историей звезда культового телешоу.

Она также вспомнила другой связанный с Пугачевой случай. По словам Карауловой, на кастинге для «Фабрики звезд-5» она сообщила, что поступила в Институт современного искусства на кафедру эстрадно-джазового вокала. «И Пугачева сказала: "Заметно!" Я потом думала: это хорошо или плохо?» — добавила певица.

Ранее другой участник пятого сезона «Фабрики звезд» Константин Легостаев рассказал о службе в армии. По словам певца, во время службы он занимался музыкой.

Пятый сезон «Фабрики звезд» курировала Алла Пугачева. Шоу начало выходить в 2004 году. Караулова в нем дошла до финала, однако не заняла призового места.

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      Маргарита Щигарева
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