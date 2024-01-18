Участник «Фабрики звезд» рассказал о службе в армии

Участник «Фабрики звезд» Легостаев рассказал, что занимался музыкой в армии

Российский певец, участник пятого сезона музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Константин Легостаев рассказал о службе в армии. Подробности он раскрыл в выпуске шоу журналистки и телеведущей Яны Чуриковой «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube.

Он рассказал, что проходил срочную службу в начале 1990-х. По его словам, в армии он занимался музыкой «Я отвечал за мероприятия. Мы там группу создали, выступали. По гарнизонам ездили», — вспомнил участник телешоу.

Легостаев добавил, что по окончании срочной службы даже подписал контракт. Он отметил, что в это время «в стране происходило непонятно что». «Там (в армии — прим. «Ленты.ру») было так круто вообще, никаких проблем», — добавил он.

Ранее другая участница «Фабрики звезд» Надежда Игошина рассказала, что получила из-за проекта психологическую травму. Из-за комментариев других конкурсантов о ее вокале певица до сих пор боится выступать на сцене.

Легостаев попал на «Фабрику звезд» в 2004 году. Он прославился благодаря таким исполненным на проекте песням, как «Под одним одеялом», «Колыбельная» и другие. В шоу он также спел дуэтом с артистом Николаем Носковым. В один год с Легостаевым на проект пришли певицы Наталья Подольская, Виктория Дайнеко и Юлианна Караулова.