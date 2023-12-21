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20:31, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Фабрики звезд» рассказала о психологической травме из-за проекта

Актриса Игошина заявила, что получила психологическую травму на «Фабрике звезд»
Надежда Игошина

Надежда Игошина. Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Российская актриса театра и кино, звезда четвертого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Надежда Игошина призналась, что получила психологическую травму во время участия в проекте. Подробностями она поделилась в интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Игошиной, когда на «Фабрике звезд» она выпустила песню «Кому какое дело», то другие участники шоу заявили, что голос в композиции принадлежит не ей. «Ребята начали говорить: "Это не твой голос, это не ты пела". Для меня это был такой удар», — вспомнила она, уточнив, что это был ее голос, но на записи его подвергли обработке.

Артистка добавила, что в итоге она смогла улучшить вокальные навыки, но из-за травмы, полученной на проекте, все еще боится петь на сцене. «У меня сейчас очень даже неплохой голос. (...) Но до сих пор спеть а капелла для меня суперсложно, у меня потеют ладошки», — рассказала Игошина.

Игошина выступала в четвертом сезоне «Фабрики звезд» под псевдонимом Ангина. В 2015 году она окончила Школу драмы Германа Сидакова. Снималась в сериалах «Кухня» и «Мир! Дружба! Жвачка!».

Ранее финалист пятого сезона «Фабрики звезд», российский хореограф Мигель (настоящее имя — Сергей Шестеперов) заявил, что на проекте он записывал одну из песен, будучи пьяным.

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      Олег Давыдов
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