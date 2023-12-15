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09:18, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Финалист «Фабрики звезд» рассказал об алкоголе на проекте

Мигель рассказал, что выпил алкоголь, чтобы записать песню на «Фабрике звезд»

Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Финалист пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», российский хореограф Мигель (настоящее имя — Сергей Шестеперов) заявил, что записывал одну из песен, будучи пьяным. Об алкоголе на проекте он рассказал в выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube.

По словам Мигеля, ему не понравилась композиция «Настоящая песня фаната Кайли Миноуг», которую написал специально для него продюсер и композитор Игорь Матвиенко. Участник реалити не хотел исполнять песню, но композитор убедил артиста сделать это.

«Для того, чтобы записать эту песню, мне надо было выпить бутылку вискаря», — признался Мигель. Он подчеркнул, что на получившейся записи он был сильно пьян. Также хореограф признался, что в туре, который устраивали артистам после окончания проекта, экс-конкурсанты много пили.

Ранее победитель шестого сезона «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун рассказал, что участники проекта иногда употребляли алкоголь. По его словам, для конкурсантов устраивали вечеринки, где артисты сильно напивались.

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      Мария Большакова
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