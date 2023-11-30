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17:07, 30 ноября 2023Интернет и СМИ

Победитель «Фабрики звезд» рассказал об алкоголе на проекте

Певец Колдун: участники шоу «Фабрика звезд» употребляли алкоголь на проекте

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Белорусский певец, победитель шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Дмитрий Колдун заявил, что участники проекта периодически употребляли алкоголь во время съемок. Подробностями он поделился в интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

Колдун рассказал, что врач, работавший на съемочной площадке «Фабрики звезд», носил с собой успокоительную настойку и давал ее участникам, если те волновались. «Мы все время жаловались, что у нас нервы ни к чертовой матери и просили все время увеличивать дозу [настойки]. Там, наверное, 70 градусов было», — вспомнил он.

Певец добавил, что время от времени на проекте проходили вечеринки, где было спиртное. «Пару раз было, что вообще прям в сопли все (участники «Фабрики звезд» — прим. «Ленты.ру») лежали, просто в жуткие щи», — уточнил Колдун.

Ранее Колдун признался, что не общается с другими участниками «Фабрики звезд». Также он рассказал, как вели себя фабриканты во время концерта по случаю 20-летия передачи. По словам певца, на мероприятии никакого единения участников не произошло.

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      Евгения Наумова
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