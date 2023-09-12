Победитель «Фабрики звезд» раскрыл изнанку отношений участников шоу

Победитель «Фабрики звезд» Колдун заявил, что не общается с участниками шоу

Белорусский певец, победитель шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Дмитрий Колдун признался, что не общается с другими участниками программы. Во время разговора с актером Станиславом Ярушиным он описал отношения героев проекта словами «никакого единения». Запись их беседы доступна на Rutube-канале «МузLoft».

Отвечая на вопрос Ярушина о том, поддерживает ли он связь с другими участниками «Фабрики звезд», Колдун заявил, что не общается с коллегами по передаче.

Певец также рассказал, как участники вели себя по отношению друг к другу во время концерта по случаю 20-летия передачи. «Все были картинно, показательно рады друг друга видеть. Все обменялись поцелуями, но некоторые даже целоваться в щечку не захотели, сказали, [мол,] нет-нет, я там только что выздоровел или выздоровела. Поэтому никакого панибратства, единения в общем не вышло», — раскрыл изнанку отношений героев проекта Колдун.

Ранее известный российский певец и композитор Леонид Агутин назвал главное преимущество «Фабрики звезд» перед другими шоу. По его мнению, залог успеха проекта заключался в том, что для каждого участника создавались оригинальные песни.