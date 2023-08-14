Известный певец назвал главное преимущество «Фабрики звезд» перед другими шоу

Леонид Агутин назвал главным преимуществом «Фабрики звезд» оригинальный контент

Известный российский певец и композитор, наставник в шести сезонах телепередачи «Голос» на Первом канале Леонид Агутин назвал оригинальный контент главным преимуществом популярного шоу «Фабрика звезд» перед другими музыкальными проектами. Своим мнением он поделился в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

«Ни одна музыкальная программа не способна делать звезд, кроме "Фабрики звезд"», — высказался Агутин о российском телевидении. «Это аквариум, куда люди смотрят, с удовольствием наблюдают за жизнью этих рыбок и становятся их фанатами еще до их выхода на свободу», — описал он проект.

По словам Агутина, залог успеха «Фабрики звезд» заключался в том, что для каждого отдельного участника проекта создавались оригинальные песни, в то время как в шоу «Голос» участники исполняют чужие композиции. «И дорога таких артистов, один хрен, только в кавер-бэнды. Ты поешь не свои песни — это, в общем-то, ресторанный репертуар», — заключил певец.

Ранее участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева призналась, что ее задели слова ее наставника в проекте Леонида Агутина об отсутствии у нее музыкального образования.