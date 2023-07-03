Участница «Голоса» рассказала о задевших ее словах Агутина

Певица Seville призналась, что ее задели слова Агутина об отсутствии у нее образования

Участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале, солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, известная как Seville, призналась, что ее задели слова ее наставника Леонида Агутина об отсутствии у нее музыкального образования. Об участии в проекте она рассказала в интервью для канала FAMETIME TV на YouTube.

Певица заявила, что по прошествии 11 лет с момента съемок она все равно помнит, как Агутин прокомментировал ее проигрыш в соперничестве с другой участницей его команды, конкурсанткой Людмилой Соколовой. «Он мне сказал: "Я предпочитаю знание и умение нежели отсутствие образования". Конечно, он имел на это право, но тогда меня это сильно задело», — рассказала она.

Велиева подчеркнула, что сейчас по-другому воспринимает слова Агутина. По мнению артистки, она получает достаточно знаний и опыта в музыкальной сфере, и для этого ей не требуется обучаться в университете. «Если кто-то думает, что это минус, он имеет на это право, но это не влияет на меня», — высказалась певица.

На этапе слепых прослушиваний в третьем сезоне «Голоса» Велиева попала в команду Агутина. После того, как в поединках наставник отдал предпочтение Соколовой, певицу оставил в проекте Дима Билан. Конкурсантка покинула шоу на этапе «нокаутов», уступив Ксане Сергиенко и Ольге Олейниковой.

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