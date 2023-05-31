Российская певица рассказала о сильном дискомфорте на съемках популярного шоу

Певица Мария Зайцева заявила, что ей было очень жарко в костюме на съемках шоу «Маска»

Известная российская певица, бывшая участница группы «#2Маши» Мария Зайцева рассказала, что во время съемок музыкального шоу «Маска» на канале НТВ испытывала дискомфорт из-за сильной жары. Об этом она заявила в интервью телеведущей Юлии Меньшовой, доступном на YouTube.

«Жарко очень. Прямо капитально», — пожаловалась Зайцева, говоря о впечатлениях от съемок в костюме на «Маске». По ее словам, из-за жары участникам проекта выдавали небольшие вентиляторы, с помощью которых они пытались охладиться.

Зайцева также заверила, что жюри проекта действительно не знает, кем на самом деле является замаскированный артист. «Там подписывается соглашение, что ты не имеешь права никому вообще об этом говорить. (...) Нас с участниками, я помню, специально разводили по коридорам, чтобы никто случайно ничего не сказал своим голосом. Более того, даже наших администраторов тоже просили маскироваться», — раскрыла она закулисье популярного шоу.

Ранее певица Виктория Дайнеко заявила о разочаровании от участия в «Маске». Артистка сочла, что авторы программы создавали для нее номера хуже, чем для остальных участников проекта.

В музыкальном шоу «Маска» на сцену выходят звезды в костюмах, которые полностью скрывают их внешность, и рассказывают несколько фактов о себе, после чего исполняют песни своими реальными голосами. Члены жюри и зрители должны угадать, кто скрывается за масками. Программа выходит на НТВ с марта 2020 года.