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11:52, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Российская певица рассказала о разочаровании от участия в популярном телешоу

Дайнеко заявила, что авторы шоу «Маска» создавали для нее номера хуже, чем для остальных

Кадр: НТВ

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала о разочаровании от участия в популярном телешоу «Маска» на канале НТВ. В интервью журналистке Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV она пожаловалась на то, что авторы программы создавали для нее номера хуже, чем для остальных участников проекта.

«Мы не принимаем никакого участия в организации постановок, мы, грубо говоря, являемся просто исполнителями. Мы пришли на прогон, нам рассказали, что будет происходить на сцене, и мы это исполняем», — раскрыла певица закулисье проекта.

По словам Дайнеко, авторы шоу по-разному подходят к организации выступлений артистов. «И я заметила, что для кого-то стараются, а для других другое делают. Но такое ощущение, что меня не то чтобы сливали с самого начала, но делали для меня гораздо хуже номера в плане производства», — заявила участница «Маски».

Певица отметила, что на проекте работает талантливая команда, которая умеет делать шоу из номеров, но ее выступления, в отличие от номеров других артистов, не выглядели как шоу, что показалось ей несправедливым. «Я была огорчена, мне это было очень неприятно, тем более я смотрела, как все выглядит в эфире, и была разочарована», — призналась она.

Шоу «Маска» стартовало на НТВ в начале марта 2020 года. В каждом выпуске проекта на сцену выходят знаменитости в костюмах, которые полностью скрывают их внешность, и рассказывают несколько фактов о себе, после чего исполняют песни своими реальными голосами. Члены жюри и зрители должны угадать, кто скрывается за масками.

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Олег Давыдов
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