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11:33, 23 июня 2026Мир

Помощник Путина рассказал о попытках ЕС связаться с Москвой

Ушаков: ЕС предпринимал попытки связаться с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) пытался выйти на контакт с Россией. Об этом сообщил помощник российского лидера Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Какие-то были, конечно», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, предпринимал ли Брюссель попытки связаться с Москвой.

17 июня стало известно, что офис главы Евросовета Антониу Кошты установил «краткие контакты на дипломатическом уровне» с Кремлем, «чтобы открыть каналы связи».

Журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз остался крайне недоволен контактами офиса Кошты с Россией, который не оповестил лидеров объединения о своем шаге.

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