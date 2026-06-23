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11:32, 23 июня 2026Мир

Бельгия выдала ордер на арест бывшего еврокомиссара

Бельгия выдала ордер на арест бывшего еврокомиссара по делу о коррупции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Прокуратура Бельгии выдала европейский ордер на арест бывшего еврокомиссара по миграции Димитриса Аврамопулоса в рамках расследования коррупционного скандала Qatargate. Однако реальное задержание экс-чиновнику едва ли грозит, сообщает телеканал Euronews.

Ордер выдан по делу о получении европейскими чиновниками взяток от представителей Катара для продвижения интересов этой страны в институтах ЕС. Ранее по этому делу арестовывали замглавы Европарламента Еву Кайли, но позже ее освободили за недоказанностью вины.

Аврамопулос входил в почетный комитет некоммерческой организации Fight Impunity («Боритесь с безнаказанностью»), которую возглавлял другой фигурант дела — евродепутат Антонио Панцери. Бывший еврокомиссар утверждает, что указывал в декларации о доходах средства, полученные от НКО, которые бельгийские власти считают частью «преступной сети».

Экс-чиновник уже представил объяснения в прокуратуре Афин и заявил, что сам просит снять с себя судебный иммунитет, чтобы доказать свою невиновность перед бельгийской юстицией. По мнению Euronews, выдача ордера может быть формальной процедурой для снятия иммунитета и дачи показаний.

Аврамопулос подчеркнул, что не участвовал в управлении организацией, а также заявил, что получил письменное разрешение на вознаграждение от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В декабре 2025 года в Бельгии прошли обыски в частных домах, здании дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейском колледже в Брюгге по делу о коррупции. По подозрению в мошенничестве были задержаны экс-глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, бывший высокопоставленный чиновник Еврокомиссии Стефано Саннино и один из директоров Европейского колледжа, Чезаре Дзегретти.

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