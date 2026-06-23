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11:26, 23 июня 2026Бывший СССР

Киргизия выпустила на свободу арестованного российского политолога

Mash: Арестованный в Киргизии российский политолог Васильев вышел на свободу спустя год
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

Арестованный в Киргизии по обвинению в якобы вербовке наемников российский политолог и африканист Виктор Васильев вышел на свободу спустя год и два месяца после задержания. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Как стало известно Mash, 41-летний Васильев был отпущен из следственного изолятора 12 июня. Политолог заявил Telegram-каналу о намерении отменить решение о высылке из страны, подчеркнув, что живет в Киргизии с 2020 года.

Васильев пожаловался на условия содержания во время ареста и рассказал о давлении киргизских правоохранителей с целью получения признательных показаний, а также о переполненных камерах в СИЗО. Он выразил надежду вернуться к написанию и защите диссертации в Киргизско-Российском Славянском университете в Бишкеке.

23 апреля 2025 года Государственный комитет национальной безопасности Киргизиизадержал Виктора Васильева по обвинению в вербовке наемников, днем ранее киргизские спецслужбы арестовали сотрудницу представительства Русского дома в Оше Наталью Секерину. Как стало известно «Ленте.ру», политолог после очередной командировки в Африку находился на территории Киргизии целый месяц и был задержан в аэропорту Бишкека перед выездом из страны.

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