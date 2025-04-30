В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

За арестом россиянина Васильева в Киргизии может скрываться внутренний конфликт

Спецслужбы Киргизии 23 апреля арестовали сотрудницу представительства Русского дома в Оше Наталью Секерину по обвинению в наемничестве. Спустя сутки Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики задержал по аналогичному обвинению российского африканиста, автора посвященного Африке Telegram-канала «Улыбаемся & Машем» Виктора Васильева. 25 апреля суд изменил меру пресечения Секериной и Васильеву, однако подробности дела и имена части подозреваемых не раскрываются.

События произошли сразу после резонансного рейда в московском банном комплексе, где были задержаны десятки мигрантов, в том числе граждане Киргизии. Однако источник «Ленты.ру» не склонен верить в связь этих событий — за задержаниями в Киргизии может скрываться иной конфликт.

Имена всех фигурантов и подробности дела до сих пор не раскрыты

Как сообщается, Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя Главного следственного управления ГКНБ Киргизии и избрал Секериной меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня 2025 года. Сотрудница представительства Русского дома является гражданкой Киргизии и не входила в дипломатический персонал учреждения.

Вместе с Секериной были задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина. При этом личности остальных арестованных и вменяемые им в вину инциденты не были раскрыты.

Все подозреваемые стали фигурантами дела по статье 375 Уголовного кодекса Киргизии о вербовке и обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности. Согласно пункту об использовании своего служебного положения, фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

25 апреля киргизский суд изменил меры пресечения всем фигурантам дела о наемничестве на домашний арест. При этом издание «АКИpress» выяснило, что изменение меры пресечения затронуло только двух из четырех подозреваемых.

Задержанный российский политолог взаимодействовал с властями Киргизии

Виктор Васильев — российский африканист и политолог, окончил факультет экономики СПбГУ в 2007 году. Участвовал как политтехнолог в президентской кампании в Мадагаскаре в 2018 году, занимался развитием курсов по обучению русскому языку в Африке, в частности в странах Сахеля. В 2024 году Госдепартамент США обвинил политолога в якобы распространении в Африке дезинформации о США и странах Европы.

Как рассказал «Ленте.ру» знакомый с Васильевым военный аналитик Владислав Угольный, политолог регулярно взаимодействовал и со странами Средней Азии, в частности с Киргизией. Васильев в 2022 году совместно с политтехнологом и командиром подразделения народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Игорем Мангушевым организовывал поездки рэперов из стран региона в Донбасс.

Он не был никаким врагом Киргизии, у него были грамоты от президента [республики Садыра Жапарова] и так далее Владислав Угольный военный аналитик

Васильев находился в Киргизии месяц перед задержанием

По информации Угольного, политолог после очередной командировки в Африку находился на территории Киргизии целый месяц и был задержан в аэропорту Бишкека перед выездом из страны. Последний раз блогер общался с Васильевым 15 апреля, последний пост в канале африканиста датирован 16 апреля.

Угольный предположил, что задержание носило спонтанный характер, поскольку власти Киргизии знали о пребывании политолога на территории страны, но до последнего момента не предпринимали никаких оперативных мер.

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Как власти Киргизии отреагировали на задержания?

Официальные лица Киргизии, включая главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, не комментировали факт уголовного дела о наемничестве и обвинения в адрес гражданина России. Часть СМИ республики также ограничились публикациями по факту задержания Секериной.

«Лента.ру» связалась с пресс-службой Первомайского районного суда Бишкека, вынесшего решение о мере пресечения фигурантов дела, а также ГКНБ Киргизии. На момент публикации материала госорганы республики не ответили на запросы о количестве фигурантов дела и вменяемых в вину инцидентах.

Это удобный повод, громкое дело, «наемничество» звучит очень грозно. При этом его можно фальсифицировать как угодно Владислав Угольный военный аналитик

Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов на фоне задержаний заявил о попытках отвлечь Россию от проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, некие силы хотят дестабилизировать обстановку в Киргизии и других странах региона, чтобы помешать Москве.

Задержания в Киргизии произошли после дипломатического скандала между Москвой и Бишкеком

10 апреля сотрудники полиции провели проверку общественных помещений, включая банный комплекс «Бодрость» в Тимирязевском районе Москвы. В результате рейда были задержаны почти 60 мигрантов, что привело к дипломатическому скандалу после публикации видео в социальных сетях.

Посол России в Киргизии Сергей Вакунов был вызван в МИД республики, а министр иностранных дел страны Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов Москве. «Хорошо, что дело получило широкий резонанс», — добавил киргизский дипломат.

Посол Киргизии Кубанычбек Боконтаев обратился к властям России по поводу задержания десятка граждан среднеазиатской республики в московской бане «Бодрость». Дипломат выразил обеспокоенность действиями российских правоохранителей.

Мотивы задержания российского политолога

Владислав Угольный в беседе с «Лентой.ру» назвал маловероятным задержание Васильева в качестве ответа на рейд в баню «Бодрость». Он подчеркнул, что действия киргизских силовиков затронули фигур куда большего масштаба.

Взятие в заложники человека, который занимается «мягкой силой» России в Африке — это слишком большая эскалация Владислав Угольный военный аналитик

В качестве мотива властей Киргизии аналитик предположил возможный конфликт между президентом Садыром Жапаровым и силовыми структурами, в частности, ГКНБ. При этом он допустил использование дела антироссийскими силами внутри республики в своих политических целях. Блогер также отметил попытки отделить освещение ареста Секериной от Васильева и представить их как два разных дела.