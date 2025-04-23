В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома. Ее подозревают в вербовке наемников для других государств

В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину

В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. Ее подозревают в вербовке наемников для других государств.

Уточняется, что спецслужбы задержали женщину в городе Ош. Как сообщили в киргизском Верховном суде, Секерина подозревается в вербовке, финансировании и обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или с целью свержения государственной власти. Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до десяти лет.

Также по этому делу силовики задержали еще четырех человек, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя Главного следственного управления Киргизии и избрал Секериной меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня 2025 года.

Действия Секериной не имеют отношения к Русскому дому

Женщина работает в организации с 2024 года и является гражданкой Киргизии. По словам источника, Секерина была наемным сотрудником на местах, но ее преступные действия «никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся».

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Также известно, что в Русском доме подозреваемая отвечает за взаимодействие Ошского филиала с медиа.

«Знаем Наталью Секерину как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника. Уверены, права нашей сотрудницы будут защищены, а ее безопасность гарантирована. Рассчитываем на то, что следствие досконально разберется в сути вопроса», — заявили в пресс-службе организации.

В Россотрудничестве уточнили, что Русский дом ведет деятельность исключительно в рамках межправительственного соглашения между Россией и Киргизией, пишет URA.RU.

«Центр сотрудничает с местными организациями строго в установленном законом порядке», — отметил представитель ведомства.

Ранее посол Киргизии обратился к российским властям из-за рейда в бане

В апреле в одной из московских бань прошел рейд, в ходе которого задержали граждан Киргизии. После этого российского посла в Бишкеке Сергея Вакунова вызвали в МИД республики и потребовали объяснить прошедшие задержания.

Посол Киргизии Кубанычбек Боконтаев во время встречи с замглавы МИД России Михаилом Галузиным, организованной по инициативе Бишкека, попросил рассмотреть этот вопрос объективно.

«Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с произошедшим 11 апреля 2025 года инцидентом и обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения данного вопроса», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Киргизии.

По итогам встречи Россия и Киргизия выразили взаимное намерение продолжать и укреплять двустороннее сотрудничество.