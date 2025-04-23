В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома

В Киргизии сотрудница Русского дома задержана по подозрению в вербовке наемников

Спецслужбы Киргизии задержали в городе Ош сотрудницу Русского дома Наталью Секерину по подозрению в вербовке наемников. Об этом сообщили ТАСС в киргизском Верховном суде.

Сообщается, что Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя Главного следственного управления Киргизии и избрал Секериной меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня 2025 года. В суде также рассказали, что сотрудница Русского дома подозревается по статье о вербовке, финансировании и обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или с целью свержения государственной власти. Ей грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет.

Также по этому делу задержаны еще четыре человека, включая сотрудника пресс-службы мэрии Оша.

Ранее посол Киргизии Кубанычбек Боконтаев обратился к властям России по поводу задержания десятка граждан среднеазиатской республики в московской бане «Бодрость». Он выразил обеспокоенность и обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения данного вопроса