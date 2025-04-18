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18:54, 18 апреля 2025Бывший СССР

Посол Киргизии обратился к властям России из-за рейда в бане

Посол Киргизии обратился к властям РФ по поводу задержания в московской бане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кубанычбек Боконтаев

Кубанычбек Боконтаев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Посол Киргизии Кубанычбек Боконтаев обратился к властям России по поводу задержания десятка граждан среднеазиатской республики в московской бане «Бодрость». Об этом он заявил во время встречи с замглавы МИД России Михаилом Галузиным.

«Посол Боконтаев выразил обеспокоенность в связи с произошедшим 11 апреля 2025 года инцидентом и обратился к российской стороне с просьбой объективного и справедливого рассмотрения данного вопроса», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Киргизии.

МИД республики сообщает, что встреча состоялась по инициативе Бишкека. Россия и Киргизия выразили взаимное намерение продолжать и укреплять двустороннее сотрудничество.

14 апреля российские силовики провели рейд в одной из московских бань, где были задержаны граждане Киргизии. После этого МИД республики вызвал российского посла в Бишкеке Сергея Вакунова и потребовал объяснить прошедшие задержания.

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