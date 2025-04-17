МИД России объяснил рейд в бане для мигрантов в Москве. В Киргизии ранее заявили, что довольны скандалом

МИД заявил о возможной связи задержанных в бане иностранцев с радикалами

Проверка, прошедшая в московском банном комплексе, где отдыхали мигранты, носила плановый характер и не была направлена против выходцев из какой-либо конкретной страны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России, комментируя инцидент, вызвавший общественный резонанс.

По информации российского иностранного ведомства, 10 апреля столичные правоохранители провели плановую проверку общественных помещений, банного комплекса «Бодрость» и других мест в Тимирязевском районе Москвы в рамках работы по поддержанию безопасности и общественного порядка. По итогам мероприятия выяснилось, что почти половина иностранцев находились в России незаконно.

В МИД добавили, что сотрудники правоохранительных органов действовали строго в рамках действующего законодательства. При задержании некоторых лиц, оказавших сопротивление, были применены предусмотренные меры.

Упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. (...) Однако те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения МИД России

МИД не исключил связь задержанных с радикалами

Ранее МИД допустил возможную связь некоторых задержанных мигрантов с радикальными структурами.

Также в МИД прокомментировали сообщения о возможных нарушениях со стороны силовиков при задержании. В министерстве отметили, что к тем, кто оказывал сопротивление, были применены меры в пределах полномочий.

«Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», — заявили в МИД, подчеркнув, что речь не идет о целенаправленных действиях в отношении граждан какой-либо одной страны.

Между тем пресс-служба Министерства труда Республики Кыргызстан сообщила, что задержанным гражданам страны предлагалось подать заявления о действиях полиции. Однако, по информации ведомства, никто из них этого делать не стал. «Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались. Со стороны представительства [Минтруда Киргизии в Москве] оказывается правовая поддержка», — сообщили в пресс-службе.

Ситуацию прокомментировал и депутат Алтынбек Кылычбаев. По его мнению, отказ от подачи заявлений может быть вызван страхом депортации или других последствий. «Конечно, они не будут этого делать, потому что боятся депортации или других последствий», — отметил он. Кылычбаев также добавил, что подобные случаи происходят с 1990-х годов.

Бишкек захотел использовать ситуацию для продвижения своих интересов

В понедельник, 14 апреля, стало известно, что в ходе рейда силовиков в банном комплексе на севере Москвы были выявлены массовые нарушения миграционного режима. В ходе мероприятий в отдел полиции были доставлены 59 иностранных граждан. Установлено, что 25 из них находились в стране незаконно, за что предусмотрены штрафы и последующее административное выдворение. Также выяснилось, что шестеро из них работали без оформления трудовых договоров, что также является нарушением закона.

По сообщениям СМИ, рейд был организован после жалоб от местных жителей.

В связи с произошедшим Министерство иностранных дел Киргизии вызвало посла России в Бишкеке Сергея Вакулова и вручило ему ноту с просьбой предоставить информацию о произошедшем.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев отметил, что широкая огласка ситуации позволяет использовать ее для продвижения интересов Бишкека. «Надо постараться использовать эту ситуацию», — заявил он.

Он также прокомментировал причины, по которым граждане Киргизии уезжают на заработки за границу, в том числе в Россию. Депутат Алтынбек Кылычбаев выразил мнение, что кыргызстанцы должны оставаться работать на родине. В ответ Кулубаев отметил необходимость улучшения образования и создания рабочих мест внутри страны.