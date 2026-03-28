Авербух высказался о получении чемпионкой мира пореза на ледовом шоу

Авербух: Каждый фигурист хоть раз получал такой порез, как Синицина

Хореограф и чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух высказался о получении победительницей первенства планеты Викторией Снициной пореза во время ледового шоу. Об этом сообщает RT.

Он назвал произошедшее частью профессии. «Я так понимаю, все более-менее обошлось. К сожалению, это достаточно распространенная травма в танцах на льду. Сами понимаете, фигуристы катаются близко друг к другу», — отметил Авербух.

Ранее Синицина обратилась к поклонникам. «Ногу зашили, все хорошо. Скоро поеду домой», — заявила она, показав замотанную бинтами конечность.

Муж и партнер фигуристки Никита Кацалапов порезал Синицину лезвием конька во время ледового шоу вечером 27 марта. После этого он взял жену на руки и понес ее с арены. В это время на лед сильно капала кровь.