Порезанная на ледовом шоу чемпионка мира обратилась к фанатам

Чемпионка мира по фигурному катанию Виктория Синицина обратилась к фанатам. Она записала видео для Telegram из больницы.

Спортсменка поблагодарила всех, кто переживал за нее после травмы, которую она получила на льду «Навка Арены» в Москве. «Ногу зашили, все хорошо. Скоро поеду домой», — заявила она, показав замотанную бинтами конечность.

Муж и партнер фигуристки Никита Кацалапов порезал Синицину лезвием конька во время ледового шоу вечером 27 марта. После этого он взял жену на руки и понес ее с арены. В это время на лед сильно лилась кровь.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами Европы и мира. Также пара выиграла серебряные и бронзовые медали Олимпиады-2022 в личном зачете и командном турнире соответственно.