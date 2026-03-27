00:22, 28 марта 2026Спорт

Чемпионку мира по фигурному катанию порезали коньком на ледовом шоу

Владислав Уткин
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Чемпионку мира по фигурному катанию Викторию Синицину порезали коньком на ледовом шоу. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Инцидент произошел в «Навка Арене» в Москве. Синицину порезал ее партнер Никита Кацалапов.

Пара выиграла серебряные и бронзовые медали Олимпиады-2022 в личном зачете и командном турнире соответственно. Также Кацалапов и Синицина являются чемпионами Европы и мира. Они состоят в браке друг с другом.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сравнила жизнь в СССР и России. Она отметила колоссальный прогресс.

