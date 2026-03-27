Чемпионку мира по фигурному катанию порезали коньком на ледовом шоу

Фигуристку Синицину порезали коньком на ледовом шоу

Чемпионку мира по фигурному катанию Викторию Синицину порезали коньком на ледовом шоу. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Инцидент произошел в «Навка Арене» в Москве. Синицину порезал ее партнер Никита Кацалапов.

Пара выиграла серебряные и бронзовые медали Олимпиады-2022 в личном зачете и командном турнире соответственно. Также Кацалапов и Синицина являются чемпионами Европы и мира. Они состоят в браке друг с другом.

