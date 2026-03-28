На Западе высмеяли бегство «союзников» Зеленского

Журналист Боуз: Друзья Зеленсокго разбегаются, как крысы с тонущего корабля

Близкие друзья президента Украины Владимира Зеленского бегут из страны. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Коррумпированные "союзники" Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля», прокомментировал он новость о бегстве с Украины в Испанию друга Зеленского, бывшего актера студии «Квартал 95» и депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Вызов на допрос Корявченков получил после того, как вернулся на Украину. Он пообещал детективам явиться. Покидал республику народный депутат незадолго до вручения подозрений другим парламентариям по делу о выплатах за голосования в Раде.