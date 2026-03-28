14:06, 28 марта 2026Мир

На Западе высмеяли бегство «союзников» Зеленского

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Близкие друзья президента Украины Владимира Зеленского бегут из страны. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Коррумпированные "союзники" Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля», прокомментировал он новость о бегстве с Украины в Испанию друга Зеленского, бывшего актера студии «Квартал 95» и депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Вызов на допрос Корявченков получил после того, как вернулся на Украину. Он пообещал детективам явиться. Покидал республику народный депутат незадолго до вручения подозрений другим парламентариям по делу о выплатах за голосования в Раде.

