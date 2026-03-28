14:10, 28 марта 2026Мир

Стало известно об атаке Ирана на корабль поддержки ВМС США

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Порт Салала. Фото: Rula Rouhana / Reuters

Вооруженные силы Ирана атаковали корабль поддержки военно-морских сил США в оманском порту Салала, расположенном на расстоянии более тысячи километров от берегов исламской Республики. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«Ранним утром сегодня, 28 марта 2026 года, корабль поддержки армии-агрессора США стал целью удара вооруженных сил Исламской Республики Иран», — сказал Зольфагари.

Кроме того, по его словам, число уничтоженных американских самолетов-топливозаправщиков в результате атаки по американской военной базе Принц Султан в Саудовской Аравии возросло до двух.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о мощном ударе по убежищам американских военных в Дубае.

    Последние новости

    В МИД Украины высказались об ударе Ирана по украинскому складу в Дубае

    Раскрыты детали операции по уничтожению узла с БПЛА Вооруженных сил Украины

    Украинские дроны описали словами «работа домохозяек» и «конструктор Lego»

    Оценены шансы сборной России обыграть Мали в товарищеском матче

    Турция обвинила Израиль в подрывной деятельности по одному вопросу

    Чиновникам рекомендовали отказаться от личных машин и лифтов в одной стране

    Некоторых россиян призвали отказаться от пельменей

    Турков призвали поменьше мыться

    Украинский склад в Дубае попал под удар во время визита Зеленского в ОАЭ

    Стало известно о выпавшем из окна в Москве студенте одного из лучших российских вузов

    Все новости
