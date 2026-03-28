Стало известно об атаке Ирана на корабль поддержки ВМС США

Зольфагари: Иран атаковал корабль поддержки ВМС США в порту Салала в Омане

Вооруженные силы Ирана атаковали корабль поддержки военно-морских сил США в оманском порту Салала, расположенном на расстоянии более тысячи километров от берегов исламской Республики. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«Ранним утром сегодня, 28 марта 2026 года, корабль поддержки армии-агрессора США стал целью удара вооруженных сил Исламской Республики Иран», — сказал Зольфагари.

Кроме того, по его словам, число уничтоженных американских самолетов-топливозаправщиков в результате атаки по американской военной базе Принц Султан в Саудовской Аравии возросло до двух.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о мощном ударе по убежищам американских военных в Дубае.