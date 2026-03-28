Депутат Журавлев: Бойцы «Азова» и «Айдара» не должны браться в плен

Бойцы «Азова» и «Айдара» (признаны террористическими и запрещены в РФ) не должны браться в плен, а остальных военнопленных необходимо тщательно проверять в том числе с участием российских спецслужб, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее военный эксперт подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что боевики националистического полка «Айдар» Вооруженных сил Украины перед тем, как попасть в российский плен, пытались доступными способами избавиться от нацистских татуировок. По его сведениям, бойцы элитного 24-го штурмового батальона сдались российским военным из группировки войск «Север» в Сумской области.

Журавлев подтвердил, что многие украинские военные, попав в плен, тут же отказывались от своих радикальных взглядов. По его словам, практически каждый пытается скрыть следы соответствующих татуировок, избавиться от шевронов и любых других знаков различия. Он добавил, что для этого и нужно проверять всех очень тщательно, в том числе и с участием российских спецслужб.

«Чтобы не пропустить какого-нибудь крупного нацистского партайгеноссе, который к тому же может быть обладателем ценной секретной информации. Такие, правда, чаще всего сейчас вовсе не на фронте, а в глубоком тылу, а то и в Европе — не воюют и в плен, соответственно, не попадаются. Вообще из таких нацистских подразделений "Азов" или "Айдар" в плен браться не должны , уничтожать нужно на месте. Потому что их морально-нравственные принципы уже не изменить», — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что находившиеся в городе Селидово в Донецкой народной республике до его взятия Вооруженными силами России националистические батальоны ВСУ вели себя как «безбашенные полицаи». По словам местных жителей, основная часть преступлений против мирного населения происходила после приезда подразделений «Айдар» и «Азов».