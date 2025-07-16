Житель Селидово Павел описал нацбатальоны ВСУ фразой «безбашенные полицаи»

Находившиеся в городе Селидово в Донецкой народной республике до его взятия Вооруженными силами (ВС) России националистические батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели себя как «безбашенные полицаи». Об этом рассказал житель населенного пункта Павел, видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»

«Чудили здесь что хотели. Безбашенные были и пополам. (...) Полиция местная была — они для них не управа», — подчеркнул мужчина.

Павел описал поведение стоявших в городе частей ВСУ как спокойное в сравнении с нацбатальонами. По его словам, основная часть преступлений против мирных жителей происходила после приезда подразделений «Айдар» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в РФ). Мужчина также рассказал об угрозах отправки полицейских на передовую со стороны бойцов нацбатальонов.

Ранее бывший боец ВСУ с позывным Борзый рассказал об уходе украинских солдат из штурмовиков с помощью нацистской идеологии. Он добавил, что некоторые бойцы, чтобы уйти из штурмовиков, даже набивали себе татуировки с нацистской символикой.