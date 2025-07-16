Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:13, 16 июля 2025Бывший СССР

Житель Селидово описал нацбатальоны ВСУ фразой «безбашенные полицаи»

Житель Селидово Павел описал нацбатальоны ВСУ фразой «безбашенные полицаи»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Находившиеся в городе Селидово в Донецкой народной республике до его взятия Вооруженными силами (ВС) России националистические батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели себя как «безбашенные полицаи». Об этом рассказал житель населенного пункта Павел, видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»

«Чудили здесь что хотели. Безбашенные были и пополам. (...) Полиция местная была — они для них не управа», — подчеркнул мужчина.

Павел описал поведение стоявших в городе частей ВСУ как спокойное в сравнении с нацбатальонами. По его словам, основная часть преступлений против мирных жителей происходила после приезда подразделений «Айдар» и «Азов» (признаны террористическими и запрещены в РФ). Мужчина также рассказал об угрозах отправки полицейских на передовую со стороны бойцов нацбатальонов.

Ранее бывший боец ВСУ с позывным Борзый рассказал об уходе украинских солдат из штурмовиков с помощью нацистской идеологии. Он добавил, что некоторые бойцы, чтобы уйти из штурмовиков, даже набивали себе татуировки с нацистской символикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился

    Дагестанец увидел фото невесты до пластики и отменил свадьбу

    Пашинян объяснил свой словарный запас тюремным прошлым

    На Украине возбудили дело о коррупции против ушедшей в отставку вице-премьера

    Названы последствия ударов Израиля по Дамаску

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Москвичам назвали новый срок окончания дождей

    Два голубя обрушили дом

    Житель Селидово описал нацбатальоны ВСУ фразой «безбашенные полицаи»

    В Госдуме высказались о передаче Киеву новой партии «американских штучек-дрючек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости