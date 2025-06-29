Боец ВСУ Борзый: Из штурмовиков уходят с помощью нацистской идеологии

Некоторые украинские военные, чтобы уйти из штурмовых батальонов и попасть в полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), начали нарочно использовать флаги Третьего рейха и здороваться с помощью нацистского салюта. О фашистской идеологии в Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказал в беседе с РИА Новости бывший украинский боец с позывным Борзый.

«Было странно то, что у нас были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями… Они после этого переводились все в "Азов"», — заявил экс-солдат ВСУ.

Он добавил, что некоторые бойцы, чтобы уйти из штурмовиков, даже набивали себе татуировки с нацистской символикой.

Ранее стало известно, что в среде военнослужащих «Азова» после обороны Мариуполя произошел раскол. Так, майор 12-й бригады «Азов» Нацгвардии Андрей Кориневич обвинил в своем избиении бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданного основателем полка «Азов» Андреем Билецким.