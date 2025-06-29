Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:36, 29 июня 2025Бывший СССР

В ВСУ начали уходить из штурмовиков с помощью нацистской идеологии

Боец ВСУ Борзый: Из штурмовиков уходят с помощью нацистской идеологии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Некоторые украинские военные, чтобы уйти из штурмовых батальонов и попасть в полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), начали нарочно использовать флаги Третьего рейха и здороваться с помощью нацистского салюта. О фашистской идеологии в Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказал в беседе с РИА Новости бывший украинский боец с позывным Борзый.

«Было странно то, что у нас были ребята, которые занимались вот этим нацизмом. Ходили в немецких шлемах, немецкие флаги себе развешивали над кроватями… Они после этого переводились все в "Азов"», — заявил экс-солдат ВСУ.

Он добавил, что некоторые бойцы, чтобы уйти из штурмовиков, даже набивали себе татуировки с нацистской символикой.

Ранее стало известно, что в среде военнослужащих «Азова» после обороны Мариуполя произошел раскол. Так, майор 12-й бригады «Азов» Нацгвардии Андрей Кориневич обвинил в своем избиении бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, созданного основателем полка «Азов» Андреем Билецким.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    Трамп назвал причину срыва торговых переговоров с Канадой

    Беженец из Авдеевки потерял глаз из-за избивших его за русский язык бойцов ВСУ

    Во Франции призвали прекратить выписывать чеки Украине

    Пленный украинец раскрыл подробности о латиноамериканцах в рядах ВСУ

    Трамп назвал условие снятия санкций с Ирана

    На Украине рассказали о способности российской артиллерии бить по окраинам Сум

    Трамп назвал тупым главу ФРС США

    Нетаньяху получил недельную отсрочку от дачи показаний в суде

    Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости