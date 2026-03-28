В Киеве пропал свет

«Страна.ua»: В левобережной части Киева отключилось электричество

На левом берегу Киева пропали свет и вода, пишет издание «Страна.ua».

«Метро не ходит от станции "Днепр" до "Лесной"», — уточнили журналисты, по данным которых проблемы возникли из-за обесточивания объектов Киевводоканала.

Отмечается, что водоснабжение прекращено также в ряде правобережных районов украинской столицы, среди которых в том числе Печерский и Голосеевский. Неполадки обещают устранить в течение нескольких часов.

На прошлых выходных левобережный Киев также оставался без электричества и воды. Тогда это объяснили аварийной ситуацией с электросетью.