14:07, 28 марта 2026

В Киеве пропал свет

«Страна.ua»: В левобережной части Киева отключилось электричество
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На левом берегу Киева пропали свет и вода, пишет издание «Страна.ua».

«Метро не ходит от станции "Днепр" до "Лесной"», — уточнили журналисты, по данным которых проблемы возникли из-за обесточивания объектов Киевводоканала.

Отмечается, что водоснабжение прекращено также в ряде правобережных районов украинской столицы, среди которых в том числе Печерский и Голосеевский. Неполадки обещают устранить в течение нескольких часов.

На прошлых выходных левобережный Киев также оставался без электричества и воды. Тогда это объяснили аварийной ситуацией с электросетью.

