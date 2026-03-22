В части Киева пропали свет и вода

Часть Киева осталась без электричества и водоснабжения. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.
Причиной перебоев стала аварийная ситуация с электросетью на левом берегу украинской столицы. «Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения», — говорится в сообщении.
В первую очередь специалисты намерены подключить критическую инфраструктуру. Ожидается, что ремонтные работы завершатся в 02:20 по местному времени (совпадает с московским).
В ночь на 21 марта сообщалось, что вся подконтрольная Украине часть ДНР оказалась обесточена.