В части Киева пропали свет и вода

В Киеве сообщили о перебоях с электро- и водоснабжением

Часть Киева осталась без электричества и водоснабжения. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.

Причиной перебоев стала аварийная ситуация с электросетью на левом берегу украинской столицы. «Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения», — говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты намерены подключить критическую инфраструктуру. Ожидается, что ремонтные работы завершатся в 02:20 по местному времени (совпадает с московским).

В ночь на 21 марта сообщалось, что вся подконтрольная Украине часть ДНР оказалась обесточена.