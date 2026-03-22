00:59, 22 марта 2026Бывший СССР

В части Киева пропали свет и вода

В Киеве сообщили о перебоях с электро- и водоснабжением
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Часть Киева осталась без электричества и водоснабжения. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.

Причиной перебоев стала аварийная ситуация с электросетью на левом берегу украинской столицы. «Энергетики уже работают над ликвидацией повреждения», — говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты намерены подключить критическую инфраструктуру. Ожидается, что ремонтные работы завершатся в 02:20 по местному времени (совпадает с московским).

В ночь на 21 марта сообщалось, что вся подконтрольная Украине часть ДНР оказалась обесточена.

