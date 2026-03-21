Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:48, 21 марта 2026

«Страна»: Вся подконтрольная Украине часть ДНР оказалась обесточена
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вся подконтрольная Украине часть Донецкой народной республики (ДНР) оказалась обесточена вечером 20 марта. О пропаже электричества пишет украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«В том числе нет света в Славянске и в Краматорске», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Славянска. До этого сообщалось, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины. Сдача в плен и отступление стали единственным шансом бойцов ВСУ на выживание на этом направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я думаю, мы победили». Трамп заявил об уничтожении Ирана и отказался объявлять перемирие

    Драку у московской синагоги связали с войной в Иране

    Вся подконтрольная Украине часть ДНР обесточена

    На Западе назвали серьезные последствия новой выходки Зеленского

    Толпа неизвестных напала на вышедших из Московской хоральной синагоги верующих

    В Китае операцию Трампа «Эпическая ярость» назвали демонстрацией немощности

    На Западе рассказали об ожидании Украины кредита от ЕС

    Вучич сделал важное заявление о взаимодействии России и Европы

    Уничтожение важного для ВСУ пункта управления БПЛА попало на видео

    Дачникам назвали признаки фейковых растений на маркетплейсах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok