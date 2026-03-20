Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Славянска

Филашкин: Украина начала принудительную эвакуацию детей из Славянска

Принудительную эвакуацию детей объявили в некоторых районах Славянска в ДНР. Об этом проинформировал глава военной администрации подконтрольной Киеву части региона Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

«Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска», — отметил он.

Филашкин также опубликовал список из 38 улиц Славянска. Именно с них должна проводиться эвакуация. Большая их часть расположена на востоке и северо-востоке города.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины. Сдача в плен и отступление стали единственным шансом бойцов ВСУ на выживание на этом направлении.

Также стало известно, что подразделения российских войск вклинились в оборону Вооруженных сил Украины в районе Гришина и Родинского. У Гришина российским войскам удалось вклиниться в оборону украинских войск на один километр за несколько суток.