22:15, 20 марта 2026

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Славянска

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Принудительную эвакуацию детей объявили в некоторых районах Славянска в ДНР. Об этом проинформировал глава военной администрации подконтрольной Киеву части региона Вадим Филашкин в своем Telegram-канале.

«Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска», — отметил он.

Филашкин также опубликовал список из 38 улиц Славянска. Именно с них должна проводиться эвакуация. Большая их часть расположена на востоке и северо-востоке города.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются под Славянском и Краматорском через плотную оборону Вооруженных сил Украины. Сдача в плен и отступление стали единственным шансом бойцов ВСУ на выживание на этом направлении.

Также стало известно, что подразделения российских войск вклинились в оборону Вооруженных сил Украины в районе Гришина и Родинского. У Гришина российским войскам удалось вклиниться в оборону украинских войск на один километр за несколько суток.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Украинцев опросили об отказе от Донецкой области

    Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Славянска

    На Украине высказались о проведении президентских выборов в 2026 году

    Появились подробности возможного теракта в Чехии

    Хайди Клум снялась в нарядах из мусорных пакетов для журнала

    Российская певица решила избавиться от квартиры в Дубае

    Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

    В Германии заявили о мощном ударе по Украине

    Назван повышающий риск смертельных заболеваний популярный продукт

    Все новости
