В России рассказали о вклинивании российских войск в оборону ВСУ

Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ близ Гришина

Подразделения российских войск вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Гришина и Родинского. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В ходе активных освободительных действий в районе населенного пункта Родинское наши военнослужащие улучшили тактическое положение и заняли новые рубежи и позиции», — рассказал Марочко.

По его словам, у Гришина российским войскам удалось вклиниться в оборону украинских войск на один километр за несколько суток.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска смогут наступать на Славянск после взятия Красного Лимана. Взятие населенного пункта является первоочередной задачей для ВС РФ. При этом, по словам военного эксперта, без контроля над городом наступление на Славянск будет невозможно.