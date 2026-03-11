Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 11 марта 2026Бывший СССР

В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

Марочко: Российские войска смогут наступать на Славянск после взятия Лимана
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска смогут наступать на Славянск после взятия Красного Лимана (украинское название — Лиман). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что взятие Красного Лимана является первоочередной задачей для российских войск. При этом, по словам военного эксперта, без контроля над городом наступление на Славянск будет невозможно.

«Славянск без Красного Лимана не освободить. Поэтому Красный Лиман — это первоочередная задача», — отметил он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска могут взять в охват Славянск и Красный Лиман. Так он отреагировал на взятие населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновая силами группировки войск «Запад» армии России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Она только родила, и тут такое». Близкие обвиняемой в выводе из России сотен миллионов рублей блогерши Лерчек раскрыли ее диагноз

    Названы простые шаги для снижения риска рака кишечника

    Россиянам спрогнозировали подорожание важного вида топлива

    Япония нарастила покупки российской рыбы после аварии на АЭС

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО раскрыла его планы после выписки из госпиталя

    Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона рублей два раза за год

    Попытки Зеленского протиснуться в международную повестку объяснили

    Москвичам пообещали потепление до плюс 11 градусов

    В Кремле высказались о Трампе и Украине

    Российский фондовый рынок возобновил рост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok