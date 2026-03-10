Пушилин заявил о возможности охвата Славянска

Пушилин: ВС России получили возможность для охвата Славянска и Красного Лимана

Вооруженные силы (ВС) России получили возможность для охвата подконтрольных Киеву Славянска и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в комментарии информационной службе «Вести».

«Теперь появляется возможность для наших войск продвигаться далее в направлении Славянска для последующего его охвата», — подчеркнул политик.

Пушилин прокомментировал взятие населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновая силами группировки войск «Запад» ВС России и допустил возможность охвата Славянска. Также, по его мнению, благодаря взятию этих населенных пунктов российские войска могут дополнительно охватить Красный Лиман.

Ранее Пушилин рассказал о продвижении российских войск на западе ДНР. По его словам, подразделения армии России также ведут ожесточенные бои на подступах к населенным пунктам Белицкое и Новый Донбасс.