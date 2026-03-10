Реклама

10:32, 10 марта 2026

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР

Пушилин: Российские войска продвигаются к Золотому Колодезю в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продвигаются к Золотому Колодезю в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью «Вестям».

Он также сообщил, что подразделения армии России ведут ожесточенные бои на подступах к населенным пунктам Белицкое и Новый Донбасс. Кроме того, чиновник отметил, что бойцы продвигаются у Гришина и Сергеевки.

«Мы видим продвижение наших подразделений в районе населенных пунктов Гришино и Сергеевка, также видим продвижение и ожесточенные боестолкновения на подступах к Белицкому и Новому Донбассу, а также наши штурмовые подразделения продвигаются в направлении населенного пункта Золотой Колодезь», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии Голубовки в Краматорском районе ДНР. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Юг».

