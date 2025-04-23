Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:51, 23 апреля 2025Бывший СССР

Связь задержанной в Киргизии с Русским домом оценили

РИА Новости: Действия задержанной Секериной не имеют отношения к Русскому дому
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Действия подозреваемой в вербовке наемников Натальи Секериной не имеют отношения к Русскому дому в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Она была наемным сотрудником, так сказать, на местах. Но эти действия, которые ей инкриминируются, никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся», — оценил собеседник агенства.

Ранее Секерину задержали в Киргизии в городе Ош. Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя Главного следственного управления Киргизии и постановил заключить Секерину под стражу до 17 июня 2025 года. Ей грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет.

Ранее посол Киргизии обратился к властям России в связи с задержанием граждан среднеазиатской республики в московской бане «Бодрость». Он выразил обеспокоенность и попросил российскую сторону объективно и справедливо рассмотреть этот вопрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне

    На Западе оценили предложение США признать присоединение Крыма Россией

    В небе над российским городом заметили президентский борт

    ФСБ раскрыла подробности об агенте молдавской разведки

    Связь задержанной в Киргизии с Русским домом оценили

    ФСБ пресекла деятельность экс-сотрудника молдавской службы безопасности в России

    Переговорам с участием Зеленского в Лондоне предрекли провал

    На Западе усомнились в возможности Китая заменить США

    Дважды выходивший в открытый космос россиянин пострадал в ДТП в Москве

    Российский подросток изрезал ножом сверстника во время ссоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости