Связь задержанной в Киргизии с Русским домом оценили

РИА Новости: Действия задержанной Секериной не имеют отношения к Русскому дому

Действия подозреваемой в вербовке наемников Натальи Секериной не имеют отношения к Русскому дому в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

«Она была наемным сотрудником, так сказать, на местах. Но эти действия, которые ей инкриминируются, никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся», — оценил собеседник агенства.

Ранее Секерину задержали в Киргизии в городе Ош. Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел ходатайство следователя Главного следственного управления Киргизии и постановил заключить Секерину под стражу до 17 июня 2025 года. Ей грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет.

Ранее посол Киргизии обратился к властям России в связи с задержанием граждан среднеазиатской республики в московской бане «Бодрость». Он выразил обеспокоенность и попросил российскую сторону объективно и справедливо рассмотреть этот вопрос.