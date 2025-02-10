МИД Азербайджана запретил Валуеву въезд в страну из-за угрожающих высказываний

Депутата Государственной думы России Николая Валуева внесли в список персон нон грата в Азербайджане, запретив ему въезд в страну. Как указал пресс-секретарь МИД соседней республики Айхан Гаджизаде, причиной этому стали «оскорбительные заявления и угрозы» со стороны парламентария в адрес Азербайджана и его народа.

В связи с высказываниями этого депутата в адрес Азербайджана его имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику Айхан Гаджизаде пресс-секретарь МИД Азербайджана

Действия Валуева в Баку назвали совершенно неприемлемыми, указав также, что это не единичный случай включения российских депутатов в список персон нон грата. Так, отметил Гаджизаде, до этого в него были внесены Константин Затулин и Виталий Милонов, «действовавшие против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Валуев выступил с критикой закрытия Русского дома в Баку

Внесению депутата Госдумы в список персон нон грата в Азербайджане предшествовали его слова о закрытии азербайджанскими властями Русского дома в Баку. Так, Валуев в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что Баку направил США и России уведомления о прекращении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) и представительства Россотрудничества в стране. И если закрытие USAID парламентарий посчитал само собой разумеющимся, то на счет Русского дома у него осталось недопонимание.

«Чем Россотрудничество не угодило? (...) Насколько известно, в России нет такой структуры — что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные "диаспоры". И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. Крайне необходимые не только в России, но и на исторической родине. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться. Не пришло ли время присмотреться к ним еще внимательнее. К диаспорам, конечно», — говорится в публикации.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Валуев надеется на разрешении ситуации

Комментируя свое включение в список персон нон грата, Валуев понадеялся, что ситуацию удастся уладить, так как никаких оскорбительных заявлений, по его мнению, он не делал.

Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия Русского дома свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что это будет улажено Николай Валуев Депутат ГД

В Баку Русский дом обвинили в нарушении законодательства страны

Само закрытие Русского дома в республике Гаджизаде объяснял тем, что он «не имеет регистрации в качестве юрлица и серьезно нарушает законодательство Азербайджана», однако российская сторона раскритиковала эти обвинения.

Фото: РИА Новости

«Заявления и действия азербайджанской стороны, по меньшей мере, удивительны. (...) На протяжении многих лет мы неоднократно обращались к министерству юстиции и к МИД Азербайджана с предложением зарегистрировать наш центр и дать какие-то варианты его регистрации», — прокомментировали ситуацию в Россотрудничестве. Там также раскритиковали сравнение в азербайджанских СМИ своей деятельности с активностью USAID в стране.

В организации указали, что она занималась исключительно гуманитарными задачами и не ставила никаких политических целей. Там посчитали, что закрытие представительства в Баку произошло из-за требования собственника помещения покинуть здание.