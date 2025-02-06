Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 6 февраля 2025Бывший СССР

Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома»

МИД Азербайджана направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Азербайджан направил России ноту о прекращении деятельности российского культурного центра, также известного как «Русский дом», в республике. Об этом заявил официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, передает APA.

«После информирования российской стороны о том, что "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юрлица и серьезно нарушает законодательство Азербайджана, была направлена нота о прекращении его деятельности», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что деятельность таких организаций, как Россотрудничество, регулируется в соответствии с национальным законодательством. Он добавил, что ожидает принятия Москвой соответствующих мер в связи с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности «Русского дома».

Ранее в пресс-службе Россотрудничества «Ленте.ру» заявили, что обвинения в адрес «Русского дома» в Баку не выдерживают никакой критики. Агентство также раскритиковало сравнение в азербайджанских СМИ своей деятельности с активностью Агентства США по международному развитию (USAID).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

      Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше