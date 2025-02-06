Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома»

МИД Азербайджана направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома»

Азербайджан направил России ноту о прекращении деятельности российского культурного центра, также известного как «Русский дом», в республике. Об этом заявил официальный представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, передает APA.

«После информирования российской стороны о том, что "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юрлица и серьезно нарушает законодательство Азербайджана, была направлена нота о прекращении его деятельности», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что деятельность таких организаций, как Россотрудничество, регулируется в соответствии с национальным законодательством. Он добавил, что ожидает принятия Москвой соответствующих мер в связи с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности «Русского дома».

Ранее в пресс-службе Россотрудничества «Ленте.ру» заявили, что обвинения в адрес «Русского дома» в Баку не выдерживают никакой критики. Агентство также раскритиковало сравнение в азербайджанских СМИ своей деятельности с активностью Агентства США по международному развитию (USAID).