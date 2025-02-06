Россотрудничество прокомментировало закрытие представительства в Баку

Россотрудничество раскритиковало обвинения в адрес представительства в Баку

Обвинения в адрес представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Баку не выдерживают никакой критики. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе агентства.

«Заявления и действия азербайджанской стороны, по меньшей мере, удивительны. (...) На протяжении многих лет мы неоднократно обращались к министерству юстиции и к МИД Азербайджана с предложением зарегистрировать наш центр и дать какие-то варианты его регистрации», — прокомментировали решение властей Азербайджана в ведомстве.

Россотрудничество раскритиковало сравнение в азербайджанских СМИ своей деятельности с активностью Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. В агентстве подчеркнули, что Россотрудничество занималось исключительно гуманитарными задачами и не ставило перед собой политических целей. Ведомство также отметило, что закрытие представительства в Баку произошло на фоне требования собственника помещения покинуть здание.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о проблемах с регистрацией «Русского дома» в Азербайджане. По его словам, МИД Азербайджана действительно призвал прекратить работу представительства Россотрудничества в Баку.