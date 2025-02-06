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16:15, 6 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Россотрудничество прокомментировало закрытие представительства в Баку

Россотрудничество раскритиковало обвинения в адрес представительства в Баку
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jay Hirano / AFLO / Globallookpress.com

Обвинения в адрес представительства Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Баку не выдерживают никакой критики. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе агентства.

«Заявления и действия азербайджанской стороны, по меньшей мере, удивительны. (...) На протяжении многих лет мы неоднократно обращались к министерству юстиции и к МИД Азербайджана с предложением зарегистрировать наш центр и дать какие-то варианты его регистрации», — прокомментировали решение властей Азербайджана в ведомстве.

Россотрудничество раскритиковало сравнение в азербайджанских СМИ своей деятельности с активностью Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. В агентстве подчеркнули, что Россотрудничество занималось исключительно гуманитарными задачами и не ставило перед собой политических целей. Ведомство также отметило, что закрытие представительства в Баку произошло на фоне требования собственника помещения покинуть здание.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о проблемах с регистрацией «Русского дома» в Азербайджане. По его словам, МИД Азербайджана действительно призвал прекратить работу представительства Россотрудничества в Баку.

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