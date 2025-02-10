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14:51, 10 февраля 2025РоссияЭксклюзив

Валуев отреагировал на запрет на въезд в Азербайджан

Николай Валуев: В запрете на въезд в Азербайджан нет смысла
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил надежду, что ситуация с запретом на въезд в Азербайджан будет улажена. Ситуацию он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Баку внес Валуева в список персон нон грата. Как сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, въезд в республику парламентарию запретили из-за «оскорбительных заявлений и угроз», якобы высказанных им в адрес Азербайджана и его народа.

«Нет смысла. Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия Русского дома свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что это будет улажено», — высказался парламентарий.

До этого в своем Telegram-канале Валуев раскритиковал закрытие Русского дома в Баку азербайджанскими властями. Политик также призвал российские власти обратить внимание на азербайджанские диаспоры, действующие на территории России. По его словам, такие организации существуют ради денег, причем не всегда легальных.

Ранее Валуев оценил идею создания однополых дуэтов в фигурном катании. «Я за классическое фигурное катание и за классику спорта. Это не место демонстрации отклонений или гендерных экспериментов», — поделился политик, отметив, что подобное разрушает мировой спорт.

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