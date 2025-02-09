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22:37, 9 февраля 2025Спорт

Валуев оценил идею создания однополых дуэтов в фигурном катании

Валуев о создании однополых дуэтов в фигурном катании: «Этим» нужны свои «игры»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл

Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил идею создания однополых дуэтов в фигурном катании. Его слова приводит Sport24.

«Я за классическое фигурное катание и за классику спорта. Это не место демонстрации отклонений или гендерных экспериментов», — поделился Валуев, отметив, что подобное разрушает мировой спорт. При этом он напомнил, что во многих видах спорта есть однополые команды и так может зарождаться новый раздел соревнований в виде спорта. По его мнению, главное, чтобы спорт не становился пропагандой нетрадиционных взглядов и отношений или манипуляций в виде смены пола.

«Есть же Олимпиада и Паралимпийские игры. А "этим" нужны свои "игры". Мы же в подобное не играем. Для тех, кто хочет играть, пожалуйста — организовывайте однополые танцы на льду. И тогда уже ни в чем никого не придется обвинять: принимать или не принимать», — заявил он.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поддержала соревнования однополых дуэтов в этом виде спорта. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова одобрила идею при условии отсутствия в ней ЛГБТ-подоплеки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова идею не поддержали.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. В соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев такие дуэты участия не принимают.

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