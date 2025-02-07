В Госдуме высказались об однополых дуэтах в фигурном катании

Журова одобрила дуэты фигуристок, если в это не вкладывается ЛГБТ-подоплека

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова одобрила эту идею, отметив, что однополые дуэты существуют в синхронном плавании и бальных танцах. «Со спортивной точки зрения есть смысл в женских парах в фигурном катании, но только если в это не вкладывается ЛГБТ-подоплека (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). С эстетической точки зрения это может быть красиво», — заявила она.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова также поддержала соревнования однополых дуэтов в этом виде спорта. «Почему бы и нет, пускай развиваются», — заключила она.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. В соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев такие дуэты участия не принимают. Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе.