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23:37, 7 февраля 2025Спорт

В Госдуме высказались об однополых дуэтах в фигурном катании

Журова одобрила дуэты фигуристок, если в это не вкладывается ЛГБТ-подоплека
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова одобрила эту идею, отметив, что однополые дуэты существуют в синхронном плавании и бальных танцах. «Со спортивной точки зрения есть смысл в женских парах в фигурном катании, но только если в это не вкладывается ЛГБТ-подоплека (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). С эстетической точки зрения это может быть красиво», — заявила она.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова также поддержала соревнования однополых дуэтов в этом виде спорта. «Почему бы и нет, пускай развиваются», — заключила она.

В 2022 году Федерация фигурного катания Канады разрешила фигуристам одного пола образовывать спортивные пары и танцевальные дуэты на национальных турнирах. В соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев такие дуэты участия не принимают. Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе.

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