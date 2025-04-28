В Киргизии изменили меру пресечения фигурантам дела о наемничестве

В Киргизии суд отправил фигурантов дела о наемничестве под домашний арест

В Киргизии всех фигурантов дела о наемничестве, среди которых сотрудница Русского дома в Оше Наталья Секерина, а также российский африканист и блогер Виктор Васильев, отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

«Все фигуранты этого дела отпущены по решению суда под домашний арест», — заявили в суде.

Отмечается, что ранее о намерении изменить меру пресечения сотруднице представительства Россотрудничества в Киргизии сообщали в силовых структурах республики.

До этого российское посольство в Бишкеке сообщило, что Наталью Секерину переведут под домашний арест. Это произошло после встречи с российского посла с властями страны.