Власти Киргизии приняли решение по задержанной сотруднице Русского дома

Задержанная сотрудница Русского дома в Киргизии отправлена под домашний арест

Задержанная по обвинению в наемничестве сотрудница представительства Русского дома в Киргизии Наталья Секерина отправлена под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в республике.

«Органы следствия сочли возможным сменить ранее избранную сотруднице Русского дома меру пресечения», — заявил собеседник агентства.

Источник в посольстве России рассказал после встречи российского посла Сергея Вакунова с властями Киргизии о назначении Секериной домашнего ареста. Дополнительных деталей не сообщается.

Ранее Вакунов встретился с главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Ташиевым после задержаний российских граждан по обвинениям в наемничестве. Как сообщил источник, следствие сочло возможным изменить меру пресечения задержанным гражданам России на домашний арест.