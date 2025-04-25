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13:23, 25 апреля 2025Бывший СССР

Посол России встретился с властями Киргизии после задержаний российских граждан

Посол России Вакунов встретился с главой ГКНБ Киргизии Ташиевым после задержаний
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Камчыбек Ташиев

Камчыбек Ташиев . Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Посол России в Киргизии Сергей Вакунов встретился с главой Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Ташиевым после задержаний российских граждан по обвинениям в наемничестве. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

«Они обсудили ситуацию с задержанными по подозрению в наемничестве, в числе которых сотрудница Русского дома в Оше», — сообщает издание.

Как сообщил источник, следствие сочло возможным изменить меру пресечения задержанным гражданам России на домашний арест.

23 апреля в Киргизии по подозрению в вербовке наемников арестовали сотрудницу представительства Россотрудничества в Оше Наталью Секерину. По данным Верховного суда страны, кроме нее, были задержаны еще четыре человека.

24 апреля стало известно об аресте в Киргизии российского политолога и блогера Виктора Васильева. О заключении россиянина под стражу ходатайствовал ГКНБ страны.

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