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18:07, 24 апреля 2025Бывший СССР

Еще одного россиянина арестовали в Киргизии по подозрению в наемничестве

Блогера Васильева арестовали в Киргизии по подозрению в наемничестве
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российского африканиста и блогера арестовали в Киргизии по подозрению в наемничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Первомайского районного суда Бишкека.

Отмечается, что о заключении россиянина под стражу ходатайствовал Государственный комитет по национальной безопасности (ГКНБ) республики. Мера пресечения была избрана на время следствия — до 17 июня 2025 года.

Васильев был автором посвященного Африке Telegram-канала «Улыбаемся & Машем». Ранее канал регулярно обновлялся, однако сейчас новых записей не появлялось с 16 апреля.

До этого в Киргизии по подозрению в вербовке наемников арестовали сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. По данным Верховного суда Киргизии, кроме нее, были задержаны еще четыре человека.

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