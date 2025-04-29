В Киргизии рассказали о попытках отвлечь Россию от СВО

Совбез Киргизии: Россию хотят отвлечь от СВО дестабилизацией ситуации в Азии

Ситуация в Средней Азии может подвергаться дестабилизации для отвлечения России от проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов, передает ТАСС.

По его словам, некие силы хотят дестабилизировать обстановку в Киргизии и других странах региона, чтобы помешать России. Иманкулов подчеркнул, что таким образом они могут отвлечь силы РФ к новому очагу конфликта.

Ранее в МИД России высказались об отношениях Москвы и Бишкека на фоне череды скандалов. Как сообщили в российском посольстве в Киргизии, отношения между странами остаются на уровне углубленного стратегического партнерства.

14 апреля стало известно, что российские силовики провели рейд в одной из московских бань, куда посетители из Киргизии не пускали россиян. После этого МИД среднеазиатской республики вызвал посла России в Бишкеке Сергея Вакунова и потребовал объяснить прошедшие задержания.

Впоследствии в Киргизии в городе Ош задержали по подозрению в вербовке наемников сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. Кроме нее власти республики задержали еще четырех фигурантов дела, включая российского блогера и африканиста.