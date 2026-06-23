Россиян предупредили о риске диареи из-за летней ягоды

Гастроэнтеролог Харитонов: Черешня может привести к диарее из-за фруктозы и сорбитола

Гастроэнтеролог Андрей Харитонов предупредил россиян, что одна летняя ягода может привести к развитию диареи. Об этом он написал Telegram-канале.

Харитонов пояснил, что спровоцировать диарею может черешня. По словам гастроэнтеролога, в составе ягоды есть сорбитол и фруктоза, которые могут вызвать боль в животе и диарею при чрезмерном употреблении. Доктор уточнил, что серьезной опасности этот побочный эффект не представляет.

«Если это единственный эпизод, четко связанный с черешней в большом количестве, к гастроэнтерологу идти нет смысла», — написал доктор. При этом он предупредил, что у людей с синдромом раздраженного кишечника риск появления подобных проблем увеличивается при употреблении даже небольшого количества черешни.

Ранее терапевт Дональд Грант рассказал об опасности яблок. По его словам, они могут привести к возникновению синдрома оральной аллергии.