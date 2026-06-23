Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 23 июня 2026Россия

ВСУ обстреляли ракетами город в российском регионе

ВСУ обстреляли ракетами город Алексеевку в Белгородской области
Майя Назарова

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами город Алексеевку в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое удалось ликвидировать. Кроме того, повреждения получила крыша частного дома.

В белгородском оперштабе рассказали, что в Ракитянском округе в поселке Пролетарский при детонации дрона боец получил слепое осколочное ранение височной области. Мужчине на месте оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атак FPV-дронов были выбиты окна, повреждены крыши, фасады, заборы двух частных домов и двух надворных построек. Еще одно домовладение уничтожено огнем. В городе Шебекино дрон ударил по микроавтобусу — транспортное средство повреждено.

22 июня украинские военные ударили ракетами по Воронежу. По последней информации, жертвами атаки стали пять человек, еще десятки людей получили травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о тайной просьбе Франции к России

    Тигр растерзал потерявшего козу фермера

    В России оценили идею подготовки детей к возможному конфликту с НАТО с пятого класса

    Женский перфоманс у Вечного огня в российском городе попал на видео

    Ветеран СВО описал реакцию на мятеж Пригожина

    Ураган снес купол со старинного храма в российском селе

    Уехавшая в США дочь Владимира Машкова показала фото 16-летней дочери

    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Белоруссии

    Минобороны выпустило заявление об ударах по Украине

    В Госдуме высказались о переходе стран Запада к новой фазе конфликта с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok