ВСУ обстреляли ракетами город в российском регионе

ВСУ обстреляли ракетами город Алексеевку в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами город Алексеевку в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

В результате прилета боеприпасов на территории предприятия произошло возгорание, которое удалось ликвидировать. Кроме того, повреждения получила крыша частного дома.

В белгородском оперштабе рассказали, что в Ракитянском округе в поселке Пролетарский при детонации дрона боец получил слепое осколочное ранение височной области. Мужчине на месте оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате атак FPV-дронов были выбиты окна, повреждены крыши, фасады, заборы двух частных домов и двух надворных построек. Еще одно домовладение уничтожено огнем. В городе Шебекино дрон ударил по микроавтобусу — транспортное средство повреждено.

22 июня украинские военные ударили ракетами по Воронежу. По последней информации, жертвами атаки стали пять человек, еще десятки людей получили травмы.