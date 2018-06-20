Обвиняемый в 60 убийствах лидер банды киллеров Джако вылетел в Москву

В Россию экстрадирован Аслан Гагиев по кличке Джако — глава самого крупного организованного преступного сообщества киллеров, действовавших в 2003-2013 годах. Об этом в среду, 20 июня, сообщает Telegram-канал «112».

«По сути, это была частная армия из отъявленных головорезов. На счету участников банды Джако более 60 убийств. Через пару часов борт с киллером №1, вылетевший из Вены, приземлится в Москве», — говорится в сообщении.

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27 ноября 2017 года сообщалось, что адвокаты сумели снять Гагиева буквально с трапа самолета, который должен был доставить его в Россию. Защита предоставила документы о том, что криминальный авторитет заболел тяжелой формой боязни полетов — аэрофобией.

Пока сотрудники австрийского Минюста и Интерпола разбирались с предоставленной справкой, адвокаты подали апелляцию на решение суда об экстрадиции Гагиева. По их утверждению, он может не пережить перелета в Россию, а ФСИН не сможет обеспечить больному европейские условия содержания и гарантировать его безопасность.

Между тем в России Гагиеву грозит пожизненное лишение свободы. Уроженец Грузии Гагиев покинул Россию в 2013 году и был задержан в Австрии 17 января 2015 года. Позднее его отпустили под залог, после чего он попытался сбежать в Болгарию, но был задержан.

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